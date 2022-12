Ritsu Doan, attaccante del Giappone, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il successo per 2-1 e il gol contro la Spagna ai Mondiali: "Non è solo merito mio, tutta la squadra ha fatto bene e ci siamo meritati questo risultato che ci godiamo. Abbiamo dato tutto in queste tre partite, ma già da domani la testa sarà agli ottavi e a quello che verrà".