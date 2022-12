Il Giappone, nonostante le ottime prestazioni messe in mostra in questi Mondiali, si ferma agli ottavi contro la Croazia. Quella che appare curiosa è la scaramanzia legata al numero 4, che sembra legata al destino della nazionale giapponese. E' indubbio che nella cultura orientale le credenze popolari svolgano un ruolo importante e nell'eliminazione della nazionale di Moriyasu si individua una particolarità di questo tipo, quasi profetica.



Il numero 4 infatti per i giapponesi è considerato un numero sfortunato, tanto che la pronuncia del numero "shi" risulta identica a quella della parola "morte". Si parla di "tetrafobia", tanto che in molti edifici del paese del Sol Levante, proprio per questo motivo non esiste il quarto piano e si passa direttamente dal terzo al quinto. Si ma questo cosa c'entra? Il legame sta nel fatto che nella sconfitta con la Croazia questo numero è ricorrente: il Giappone è uscito alla quarta partita dei suoi Mondiali, subendo gol proprio dal numero 4, Ivan Perisic, e concludendo la sfida ai rigori al quarto penalty. Altra coincidenza curiosa: oggi il numero 4 del Giappone, Ko Itakura, non era nemmeno in panchina. Non ha potuto esorcizzare la maledizione, era squalificato.