Il Giappone si arrende ai rigori contro la Croazia, abbandonando il sogno iniziato con la vittoria sulla Germania nel primo match della fase a gironi. Nel post partita, l'allenatore della nazionale del Sol Levante, Hajime Moriyasu, ha parlato in un'intervista riportata dal Japan Times, dicendosi orgoglioso della prestazione dei suoi. "Non siamo stati capaci di raggiungere i quarti di finale, ma i ragazzi hanno dimostrato di crederci", ha dichiarato il coach, "abbiamo battuto la Spagna, abbiamo battuto la Germania. Non siamo più ad inseguire gli altri, ma cerchiamo di condurre noi la corsa. Abbiamo davanti un futuro luminoso."