Il ct del Giappone Hajime Moriyasu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di finale contro la Croazia:



"Abbiamo grande rispetto per i croati, che hanno grandi giocatori. Hanno vinto l'argento all'ultimo Mondiale, sanno adattarsi all'avversario e per noi sarà una grande sfida. Conosco molti giocatori croati e ad Hiroshima ho incontrato Mikic. Spero che non abbia svelato tutti i nostri segreti alla Croazia. Mi aspetto una partita difficile che si giocherà per 120 minuti".