Giappone-Spagna (fischio d'inizio ore 20, diretta tv su Rai 1 e streaming Rai Play) è lo scontro al vertice del gruppo E, gli iberici di Luis Enrique guidano con 4 punti e i nipponici di Moriyasu a quota 3 come la Costa Rica. Caccia ai due posti per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar, con Costa Rica e Germania alle spalle che premono. Conferma per Asano, Morata guida il tridente delle Furie Rosse.



PROBABILI FORMAZIONI



GIAPPONE (3-4-3): Gonda; Itakura, Yoshida, H. Ito; Yamane, Endo, Tanaka, Nagatomo; J. Ito, Asano, Kamada. Ct. Moriyasu.



SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Carlos Soler, Guillamon, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Ct. Luis Enrique.



Arbitro: Gomes (Saf).

Assistenti: Siwela (Saf) - Phatsoane (Les).

Quarto uomo: Mukansanga (Rwa).

VAR: Guerrero (Mes).

AVAR: Villarreal (Usa).