Canada-Marocco (fischio d'inizio ore 16, diretta tv su Rai Sport e streaming Rai Play) mette in palio l'accesso agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar e il primo posto del gruppo F per la formazione africana, imbattuta e senza gol concessi finora; già eliminata aritmeticamente dai mondiali invece la nazionale nordamericana. Fari puntati su Ziyech, leader tecnico dei marocchini.



PROBABILI FORMAZIONI



CANADA (3-4-3): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Laryea, Eustaquio, Hutchinson, Adekugbe; Buchanan, David, Davies. Ct. Herdman.



MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct. Regragui.



Arbitro: Claus (Bra).

Assistenti: Figueiredo (Bra) - Simon (Bra).

Quarto uomo: Yamashita (Gia).

VAR: Bascunan (Cil).

AVAR: Martinez (Cil).