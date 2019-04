Gigi D'Alessio, cantautore napoletano, prossimo giudice di The Voice, parla a MC Sport di Juve e Napoli: "Cosa può fare il Napoli per avvicinarsi alla Juventus? C'è bisogno di comprare un arbitro (ride, ndr). Il Napoli è discontinuo. A differenza di Sarri, Ancelotti ha fatto giocare tutta la rosa. L'attuale mister ha fatto un buon lavoro, adesso il Napoli è concentrato sull'Europa League. Con la Juve è difficile competere, lo dico da sportivo. Per il Napoli, quando riesce a battere i bianconeri, è come vincere la Coppa del Mondo. Lo dico da tifoso".



SU INSIGNE - ""Per chi comporre una canzone? Insigne, Donnarumma o anche altri giovani. Lorenzo per me è un grande talento, come Gigio. E' un portiere molto giovane, può fare una lunga carriera. Ho già fatto 'Non mollare mai', è una canzone sempre attuale"