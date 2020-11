Era un mercoledì il primo gennaio, preceduto dalla notte di fuochi nel cielo per festeggiare ilche arrivava.. Antiche credenze e superstizioni che noi passeggeri del nuovo secolo non potevamo far altro che ignorare per poi cancellarle con uno sghignazzo.La strage è in atto in ogni angolo del mondo, eccezion fatta per Tonga e altre piccole isola della Polinesia. Perlopiù in silenzio se ne vanno uomini e donne di ogni età, etnia, cultura e colore della pelle.Riascoltare la voce di Rino Gaetano mentre canta che “Il cielo è sempre più blu” fa bene al cuore ma mette anche tanta malinconia perchè, sotto quel cielo, le tinte sono quanto mai fosche e inquietanti.“Tiremm innanz” direbbe e scriverebbe il grande Gianni Brera tentando di dribblare il momentaccio facendosene una ragione. E gli farebbe da controcanto il suo allievo predilettonon per sussiego ma perché allattato da quella stessa filosofia. Due campioni di professione e di vita che non ci sono più mancano come l’aria buona e leggera delle nostre montagne la quale ossigena il cervello e anche l’anima. Mura, compagno di mille avventure consumate febbrilmente il mondo,rendendolo infinitamente più povero.(foto Ansa).Il suo cuore grande ha cessato di battere per sempre il giorno successivo a quello in cui era accaduto lo stesso a Sean Connery, morto nel sonno in quelle Bahamas dove aveva inventato il mito di James Bond.Due giganti dello spettacolo e della cultura che, per il momento, chiudono la lunga fila di preziosità assortite scomparse prima che arrivi finalmente l’ultimo giorno dell’anno a farci sperare che possa essere finita o almeno in una tregua per rifiatare. I settori colpiti da questa ecatombe eccellente sono diversi. Praticamente tutti. Dalla cultura allo sport, dal cinema al teatro, dalla letteratura all’imprenditoria, dal giornalismo alla musica.insieme a quelle “straniere” di Sepulveda, Zafon, Tolkien, Briant Kobe, Kirk Douglas, Max Von Sydow, Uderzo, Quino, Little Richard. Juliette Greco e Olivia de Havilland. In questo giorno dedicato alla memoria è bello ed è sacrosanto dedicare un piccolo pensiero a ciascuno che, per loro competenze, ci hanno reso più serena la vita in cambio di un applauso.