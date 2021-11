, miglior marcatore di tutti i tempi della Nazionale italiana, nel 1970 fece la storia del Cagliari trascinando i sardi all'unico Scudetto vinto e diventandone poi leggenda per non averne mai lasciato i colori per l'intera carriera: stiamo parlando diFino a pochi anni fa ricopriva la carica di team manager dell'Italia, ruolo che tenne per oltre 20 anni e poi lasciato per qualche acciacco dovuto all'età. Oggi Riva si è ritirato nella sua amata Sardegna, dalla quale, fatta subito dopo la richiesta telefonica.Sui social c’è stato tanto affetto nei suoi confronti. Ma non sono mancate le critiche dei soliti no vax. Su calciocasteddu.it una persona, naturalmente anonima, ha scritto: «Un altro venduto... o un altro manipolato. Meglio pensare la seconda, trattandosi di Riva».C’è chi dice che «la punturina non serve a niente». Il più moderato: «Sarà il pensiero di Gigi, grandissima persona, ma non è legge per fortuna».Sotto i numerosi attacchi da parte dei no vax,, la poca stima il disaccordo nel manifestare creando il caos, picchiandosi, soprattutto dopo un anno e mezzo di crisi mondiale e numerose morti dovute alla pandemia., costretta al ricovero ospedaliero dalla severità dei sintomi. La badante si chiama Zoia, è ucraina e vive con lui, ha preso il Covid ed è stata in ospedale una ventina di giorni. Tornata a casa dopo un mese, ma ora sta bene.Il fatto non colpì l’ex capitano, l’unica limitazione che accusa è la mobilità, la quale oggi è ridotta. Esce poco di casa, la sua ginnastica sta nell’andare sul balcone, magari esce con i figli ogni tanto, ma le camminate di un tempo le ha dimenticate.