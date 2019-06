Arrivano bruttissime notizie per il mondo del calcio: Gigi Simoni è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Cisanello di Pisa. L'ex tecnico dell'Inter, infatti, ha accusato, stando a quanto riportato da Ansa, un malore mentre si trovava a casa a San Piero a Grado. Le condizioni di Simoni, al momento, sono critiche, con il quadro sanitario che resta estremamente complicato.



LA STORIA - ​Simoni, 80 anni, ex allenatore tra le altre di Genoa e Inter, è uno dei volti storici del calcio italiano e, pur essendosi da tempo ritirato a vita privata, non ha mai smesso di seguire il pallone e partecipare al dibattito pubblico. Dopo una buona carriera da calciatore, con una Coppa Italia vinta con la maglia del Napoli, e un campionato di Serie B al Genoa, ha raccolto ottimi risultati in panchina con Cremonese e Inter, oltre alla vittoria della Panchina d'Oro nel 1997/98.