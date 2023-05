Compagni in Nazionale nella memorabile cavalcata mondiale del 2006, avversari quest'anno in Serie B nella corsa alla promozione, Fabio Grosso e Alberto Gilardino si riabbracceranno venerdì prossimo in occasione del Milano Football Week, evento di cui i due tecnici saranno gli ospiti d'onore.



La particolarità è che gli allenatori di Frosinone e Genoa si ritroveranno uno di fronte all'altro, ovviamente in maniera del tutto amichevole, 24 ore prima del fischio d'inizio della sfida che il giorno successivo metterà contro la capolista del torneo cadetto e la sua vice. Una gara, quella in programma allo Stirpe sabato 13, che potrebbe non essere più decisiva per le stabilire i nomi delle due promosse in A al termine della regular season. Se i ciociari, infatti, hanno già tagliato il traguardo lo scorso lunedì, i liguri potrebbero farlo dopodomani qualora gli incastri di risultati della partite dei rossoblù e del Bari dovessero essere particolarmente fortunati per i primi.



In tal caso in palio potrebbe comunque ancora esserci il titolo di campione di Serie B. Un ruolo che attualmente vede il Frosinone in vantaggio ma che il Genoa, qualora se ne presentasse l'occasione, non rinuncerebbe certo ad inseguire. E chissà cosa si diranno Grosso e Gilardino nel loro faccia a faccia, 24 ore prima di affrontarsi sul campo...