Gilardino: 'Genoa ago della bilancia tra salvezza ed Europa? Sì, può essere una motivazione'

Il tecnico delAlbertoha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Lazio:"Dobbiamo essere soddisfatti, l'unica cosa è che non siamo riusciti ad andare in vantaggio nel primo tempo, poi ci siamo difesi bene. Abbiamo accusato il fatto di aver giocato lunedì e poi subito oggi, andremo ad analizzare e allenare ciò che non è andato".- "Caleb ha giocato tre partite da quando è rientrato dall'infortunio, si è allenato scendendo in campo. Peccato che non abbia trovato il gol, ha avuto occasioni. Ora ci aspetta un'altra settimana importante per continuare a migliorarci. L'occasione in 3 contro uno a fine primo tempo? Quando un attaccante arriva in area cerca la porta, poteva servire Gudmundsson ma io lascio libertà ai ragazzi. Bisogna sfruttare le superiorità numeriche nel modo migliore".

- "Lui come Ekuban, oggi era la sua prima da titolare dopo l'infortunio. Nel primo tempo molto bene, poi siamo calati".- "Giocatore incredibile sul recupero palla e sui contrasti, sappiamo dove lavorare per migliorarlo sulla tecnica e sul primo controllo".- "La motivazione sta nella voglia di migliorarsi e di raccogliere tutti i punti che possiamo raccogliere".