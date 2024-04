Gilardino: 'Il mio futuro al Genoa non dipende solo da me, ecco cosa mi aspetto. I segreti di Gudmunsson e Retegui...'

Segui Hellas Verona-Genoa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

nel corso di questa stagione. Passato dalla guida della formazione Primavera dela quella della prima squadra nel corso del passato campionato di Serie B e capace di centrare la promozione al primo tentativo, il tecnico biellese si è concesso in una lunga intervista a Radio Serie A con RDS per il format “Storie di Serie A”. E tra i passaggi più significativi, che sta facendo trepidare i sostenitori del Grifone.- “Io dico sempre la verità: qua ho fatto e sto facendo un percorso di crescita incredibile. Il pensiero più grande è finire nel modo migliore questa stagione, ci sarà poi il tempo di pensare al futuro., per ora cerchiamo di finire nel modo migliore e fare più punti possibili. In quelle situazioni,Il mio sogno da allenatore? Confermarmi come allenatore di Serie A, questo diventa importante nell’ottica di futuro immediato. Io vivo molto nella realtà quotidiana, penso una partita alla volta e cerco di non pensare oltre. Cerco di ragionare così anche per il futuro”, ha dichiarato Alberto Gilardino.- L’allenatore rossoblù ripercorre poi con Radio Serie A con RDS le tappe del suo approdo da allenatore nella città in cui era stato protagonista già da calciatore: “La fiducia è fondamentale e determinante per un allenatore, perché sentendosi sostenuto dal club trasmette il tutto alla squadra, allo staff e al gruppo.Di carattere sono molto introverso, ma le emozioni che vivo con questa società sono impossibili da placare.Mi sono portato il mio secondo dalla Primavera e tutto lo staff che avevo, che è stato fondamentale per raggiungere l’obiettivo. In questo lavoro le emozioni vanno lasciate da parte quando si è in campo, bisogna essere chiari con i giocatori e condividere con loro gli obiettivi”.- Sulle emozioni provate alla guida del Genoa, rafforzate dal raggiungimento della Serie A al primo colpo, GIlardino aggiunge: “; per farlo ci sono mille strade ma quella più importante è la costanza e il desiderio di volerlo centrare. Ragionando così prima o poi ce la si fa. Essere me stesso mi ha permesso di farmi capire, di far vedere l’uomo prima dell’allenatore, di trasmettere idee chiare e motivazioni positive.per riuscire a fare bene.Il DNA del Genoa è passione e determinazione, rabbia agonistica e anche saper giocare a calcio, perché quest'annoSiamo cresciuti tantissimo dall’inizio ad oggi, sia come singoli che come gruppo. Tanti giocatori come Gudmundsson, Bani, Frendrup, Sabelli e De Winter hanno fatto un percorso importante. Sono rientrati giocatori importanti come Retegui, Malinovskyi e Messias: vorrei citarli tutti perché tutti hanno avuto una crescita straordinaria e sono stati impattanti nel corso della stagione”.- Infine Alberto Gilardino ha espresso una valutazione, i due calciatori sui quali il Genoa ha investito maggiormente per centrare la salvezza nel corso di questa e destinati ad essere futuri uomini mercato: “soprattutto in fase di possesso è molto bravo a ritagliarsi lo spazio nelle zone di campo.poi sa anche lui che può e deve migliorare in tante situazioni, in gioco aperto, nel primo controllo e nella copertura della palla. C’è la volontà di migliorarsi e di crescere, lui lo sa e questo è un vantaggio.nella costruzione, nel primo controllo e nella copertura della palla. Il suo fiuto del gol è istinto, quello ce l’ha dentro. Europeo? Penso che possa essere importante per questa Nazionale e mi auguro faccia un grande finale di stagione con noi”.