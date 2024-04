Gilardino: 'Miglior Genoa della stagione. Futuro? Ci incontreremo nei prossimi giorni'

Albertocommenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 sul Cagliari: "Credo sia stato il miglior Genoa della stagione, non era così scontato perché a 39 punti si poteva abbassare un po' il livello di mentalità ma questo è un gruppo straordinario con la mentalità da squadra vedere. Basta vedere Thorsby che ha fatto una partita incredibile, ma tutti quanti"."Per com'è iniziata era difficile poter pensare a una stagione del genere, perché eravamo in costruzione e c'erano alcune situazioni da mettere a posto. Passo dopo passo, anche con qualche sconfitta, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Il merito è dei ragazzi, è stato fatto qualcosa di veramente bello. Pur avendo un bottino di punti importanti gli ho chiesto di continuare a migliorarsi, questa è stata la risposta stasera e sono veramente felice".

"Fino a un anno e mezzo fa ero in Primavera, posso dire di aver fatto passi da gigante. Merito di chi lavora con me e dei ragazzi, è stato un percorso veloce e positivo, dobbiamo continuare su questa strada. Mi fanno molto piacere i complimenti di Ranieri, un allenatore di grande esperienza e competenza"."La volontà fin dall'inizio è stata questa, avendo un portiere che sa giocare bene con i piedi e altri giocatori come Badelj e Strootman che sanno palleggiare o come Gudmundsson, ma anche dinamici come Frendrup o Thorsby. Abbiamo cercato di essere diretti, stasera è andata molto bene, ci è riuscito tutto e devo fare grandi complimenti alla squadra".

"Anch'io, in questi giorni ci incontreremo. Da parte mia c'è grande affetto e riconoscenza nei confronti di questa società e di questa gente che mi vuole bene. Ci siederemo al tavolo per parlare in maniera concreta".