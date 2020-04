Alberto Gilardino a 360°: l'ex attaccante del Milan, attuale allenatore della Pro Vercelli, ha parlato delle situazioni rossonere alla Gazzetta dello Sport: "Ibra è straordinario, al Milan ha dato la scossa. A gennaio ero sicuro dell'impatto che avrebbe avuto nello spogliatoio, meno della tenuta atletica. Invece mi ha sorpreso, andrei avanti con lui anche l'anno prossimo.



SUGGERIMENTI - "Dzeko: uno degli attaccanti più completi in circolazione. Destro, sinistro, fortissimo di testa, costruisce. Magari non segnerebbe tantissimo ma la manovra ne gioverebbe".



SU PIOLI - "Ha grande equilibrio e lo trasmette al gruppo. Da collega aggiungo che al Milan, in poco tempo, ha creato ordine tattico, trovando a tutti la collocazione giusta. E' arrivato in un momento di confusione, ha resettato e ha dato serenità".



SUL FUTURO - "Se si vuole programmare una squadra proiettata nel futuro, con un mix di gioventù ed esperienza, è la persona giusta. E Maldini lo è alla scrivania: ha carisma e personalità. Se rimarrà però dovrà poter decidere".