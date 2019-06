Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Alberto Gilardino ha parlato di Gigi Simoni, le cui condizioni di salute nelle ultime ore sono peggiorate: "Per me è stato come un padre, mi ha anche fatto esordire in Serie A. Ricordo la sua tranquillità e la sua personalità nello spiegare le cose alla squadra. Mi ha insegnato tantissimo".



SUL RUOLO DELL'ALLENATORE - "La gavetta va fatta, l'ho fatta anche da calciatore, dove sono stato anche bravo a cogliere le diverse situazioni. Da allenatore le esperienze sono ancora più importanti. L'esperienza a Rezzato mi è servita molto, spero possa arrivare qualche squadra che punti sul mio entusiasmo".



SULLA NUOVA SERIE A - "Ogni anno c'è sempre grande entusiasmo nell'aspettare il nuovo campionato. Il Milan di Giampaolo è quello dal quale ci si aspetta qualcosa di diverso, lo stesso da Inter e Juve. Sarà un campionato competitivo".



SULL'UNDER 21 - "La mia era una Nazionale con grandissimi giocatori e talenti, avevamo grande carisma e personalità. Spero che stasera i ragazzi diano una risposta alla sconfitta con la Polonia, passando il turno. Credo che Di Biagio abbia preparato nel modo giusto questa partita, i ragazzi hanno qualità, l'orgoglio farà molto".



SUL SUO IDOLO COME ALLENATORE - "Non ho un unico allenatore a cui mi ispiro. Ho avuto la fortuna di lavorare con allenatori molto bravi e preparati".



SU SARRI - "Dopo gli anni di Allegri, per Sarri è una bella sfida. Ha fatto una gavetta importante, saprà cogliere da ogni giocatore qualcosa di diverso".



SUL MONDIALE FEMMINILE - "Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, c'è grande entusiasmo intorno a loro".