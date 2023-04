Il "Retegui messicano" sta stupendo l'Olanda. Santiago Gimenez, classe 2001 nato a Buenos Aires ma naturalizzato per la Tri, come avvenuto con l'attaccante del Tigre che gioca per l'Italia, sarà rivale della Roma nei quarti di finale di Europa League, dopo aver segnato con il suo Feyenoord alla Lazio, nel corso dei gironi. Figlio d'arte, dato che suo padre Cristian, detto il Chaco, fu anche convocato da Maradona per giocare con la maglia dell'Argentina, dopo essere emigrato in Messico, è un attaccante mobile e bravo nel gioco aereo. Per lui, debuttante a soli 16 anni nel settore giovanile del Cruz Azul, 18 gol in 37 partite stagionali e +8 sullì'Ajax in campionato. Il futuro? Al Newcastle, che lo ha già messo nel mirino per l'attacco.