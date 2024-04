Gimenez nel radar del Milan, candidatura dal Messico: 'Lo vogliamo rossonero'

40 minuti fa



Nei giorni scorsi, tra i tanti nomi che stanno circolando per Milan e Napoli, è stato fatto anche quello di Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord che in questa stagione ha segnato 21 gol in 29 partite in Eredivisie. TNT Sport Messico, con un post sul proprio profilo Twitter, ha disegnato il centravanti classe 2001 con la maglia del Diavolo, con la candidatura chiara: "Il 9 rossonero che vogliamo. Santi Gimenez sta molto bene con i colori del Milan"