Acque agitatissime in seno al Gimnasia La Plata, formazione del campionato argentino allenata da Diego Armando Maradona. Attualmente al 22esimo posto della classifica, la squadra sta attraversando una profonda crisi societaria che mette a repentaglio persino la permanenza in panchina del Pibe de Oro. Maradona ha minacciato infatti di rassegnare le proprie dimissioni se l'attuale presidente Gabriel Pellegrini non dovesse essere confermato dopo le imminenti elezioni per rinnovare le cariche o decidesse di sua sponte di non presentare la propria candidatura per ottenere il rinnovo del mandato.



Il legame tra i due è forte e, nonostante una classifica deficitaria e che espone il club al rischio della retrocessione, Maradona ha chiarito le sue idee per il futuro: “Io mi sento bene qui, voglio proseguire il mio lavoro. Ho già parlato col presidente e gli ho ribadito la volontà di restare un altro anno per costruire una squadra più competitiva”.