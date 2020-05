La passione di Ginevra Lambruschi per il calcio non ha limiti: dopo la storia con Niccolò, il figlio dell'ex giocatore Stefano Bettarini e della showgirl Simona Ventura, e il vociferato flirt con l'attaccante della Juventus Paulo Dybala, ora l​a giovane influencer, tramite diversi post sul proprio profilo Instagram, condivide l'amore per la sua nuova fiamma: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta infatti trascorrendo alcuni piacevoli giorni di vacanza in Portogallo con​ Mirko Antonucci, giovanissimo attaccante del Vitória Setúbal in prestito dalla Roma, classe 1999. Ginevra, nonostante il lockdown, non manca di mettere in mostra un fisico che denota forme perfette. E voi, volete perdervela?



