Il mercato dell'Inter si muove anche nel reparto arretrato. In vista della prossima stagione i dirigenti nerazzurri hanno già prenotato il portiere camerunese Onana, in scadenza di contratto a giugno con l'Ajax. Nella stessa situazione ci sono due difensori centrali: Luiz Felipe della Lazio e Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach. Il primo (convocato in Nazionale dal ct Mancini per lo stage a Coverciano) non sembra accendere la fantasia degli uomini mercato interisti, mentre in Germania scrivono che il 28enne tedesco è destinato al Bayern Monaco.



Il primo nome sulla lista del ds Ausilio è quello di Gleison Bremer. Il brasiliano classe 1997 è sotto contratto fino a giugno 2023 col Torino, che sta cercando di convincerlo a prolungare l'accordo. Il presidente granata Cairo ne ha già parlato con Marotta, che deve fare i conti con la concorrenza del Milan. Tuttavia nello stesso ruolo la priorità dei rossoneri è l'olandese Botman del Lille. Connazionale di de Vrij, in scadenza di contratto a giugno 2023 con l'Inter, che potrebbe sacrificarlo sul mercato in uscita la prossima estate, quando tornerà alla carica il Tottenham di Conte. Intanto i nerazzurri sono in trattativa per blindare con un nuovo contratto Skriniar, anch'egli in scadenza a giugno 2023.