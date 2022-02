Ammesso che mai lo sia stato, questa volta non sarò originale. Perchéche marcherà Brozovic)(non so se sarà 2-1, ma). Naturalmente non ho sicurezze, però poter condividere con un maestro e un collega tanto autorevoli la previsione del derby di Milano mi conforta. Poi, si sa, il calcio è anche una questione di pancia e l’istinto, oltre che la cifra tecnica, mi porta a preferire l’Inter al Milan in uno scontro che, comunque vada, sarà decisivo (poche chances per il pareggio).- ovvero il successo dell’Inter -C’è un solo risultato che congelerebbe la situazione ed è il pareggio che, però, non vedo e non sento. Il Napoli accorcerebbe di due punti (52 a 54) su un’Inter che deve recuperare, comunque, a Bologna, mentre il Milan rimanderebbe ad una migliore situazione generale l’ipotesi della rimonta.Quelle oggettive.Non perchè ha perso con lo Spezia, ma per come non ha vinto con la Juventus. La squadra di Allegri si è difesa tenendo ritmo e baricentro bassi e i rossoneri non sono mai riusciti a scardinarne la resistenza. Servivano più accensioni di gioco sulle fasce, maggiori cambi di campo, guadagnare il fondo per giocare periocolosamente la palla all’indietro, qualche conclusione più precisa. Se l’esito è stato modesto è stata colpa delSi dice, addirittura, che la manovra, i ritmi e le soluzioni finali di Simone Inzaghi siano addirittura più convincenti di quelli di Conte e questo dimostra quanto sia stato giusto proseguire con un tecnico che, con quel sistema, aveva fatto il massimo alla Lazio.(Ibrahimovic e Rebic)che all’inizio siederà in panchina. Tuttavia, trattandosi di un difensore centrale, non è plausibile pensare che sostituisca un compagno per cambiare la partita. Se gioca infonderà, forse, maggiore sicurezza, ma non serve se un allenatore, per esempio, pensa di recuperare un gol di svantaggio o cerca la vittoria. Le assenze e l’involuzione di gioco hanno aumentato le fragilità collettiva dei rossoneri.(tranne Correa, fior di riserva, ma riserva, e Gosens, appena acquistato),. Inoltre sanno, sia l’allenatore che i suoi giocatori, quanto questo sia un mese decisivo.E’ il potere del gioco e delle molteplici soluzioni che offre. I singoli si esaltano non al di fuori di un contesto, ma all’interno di uno spartito preciso e preordinato. Certo che hanno libertà di interpetazione, certo che possono osare con qualche raffinatezza stilistica o tecnica, ma sanno che non il caso, ma la chiave tattica apre le porte delle difese avversarie.