L'Osservatorio CIES ha stilato la classifica dei giocatori col maggior valore di mercato al mondo, stimato sulla base di un algoritmo che comprende parametri non solo qualitativi e di crescita del giocatore, ma anche relativi alla durata dei contratti.

IL PODIO - In testa troviamo Marcus Rashford, attaccante del Manchester United (scadenza 2024) dal valore stimato di 165,6 milioni di euro. Segue il centravanti del momento, il 20enne Erling Haaland: in scadenza nel 2024 col Borussia Dortmund, secondo il Cies vale 152 milioni esatti. Al terzo posto Trent Alexander-Arnold: il terzino del Liverpool (scadenza 2024 anche lui) vale 151,6 milioni. Poco più di Bruno Fernandes (compagno di Rashford allo Untied), quarto a 151,1 milioni. Quinto Kylian Mbappè, che con contratto in scadenza fra un anno e mezzo col Paris Saint-Germain vale "solo" 149,4 milioni.

LA SERIE A - Per trovare un giocatore del campionato italiano bisogna scorrere la classifica fino alla 16^ posizione: Achraf Hakimi, il terzino legato all'Inter da un contratto fino al 2025, viene valutato dal Cies 113,7 milioni, dietro a Bukayo Saka dell'Arsenal (116,2 milioni) e davanti a Mason Mount del Chelsea (109,3) e altri nomi eccellenti come Ansu Fati (108,4), Harry Kane (107) e Frenkie De Jong (105,7). 21° e 22° Lautaro Martinez dell'Inter (105,5 milioni) e Matthijs De Ligt della Juventus (104,1).