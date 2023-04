"In mezzo al viale giocavo a pallone sulla strada sterrata che mi ha cresciuto". Inizia così "Un briciolo di allegria", la canzone di Blanco in un inedito duetto con Mina: "Non l'ho mai incontrata - racconta Riccardo Fabbriconi -, né ci ho parlato al telefono. Mina è una dea irraggiungibile, un'artista che guarda sempre avanti in evoluzione".



Oggi è uscito il nuovo album del giovane classe 2003: "Innamorato", composto da 12 brani. Compreso "L'isola delle rose", interpretato da ospite allo scorso Festival di Sanremo, dove Blanco aveva spaccato i fiori sul palco attirando i fischi del pubblico presente al Teatro Ariston.

"Amadeus è stato buono - ricorda Blanco -, invece tanti altri hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare merda su un ragazzo di 20 anni. Ho scritto 'Sbagli' per chiedere scusa alle persone che si sono offese, ma alla fine la verità è che in tv non puoi essere te stesso e questa è la dimostrazione".



L'anno prima aveva trionfato insieme a Mahmood con "Brividi", arrivando sesto all'Eurovision di Torino.

Tifoso della Roma, Blanco giocava a calcio nel settore giovanile della FeralpiSalò, appena promossa in Serie B per la prima volta della storia. "Ogni tanto mi drogo, ma non dirò di cosa - chiude Blanco -. Diciamo di vita e di felicità". .