Al termine della vittoria nel derby contro la Lazio, Paulo Fonseca ha parlato a Dazn: "Sono soddisfatto perché abbiamo vinto il derby, è soprattutto per i tifosi. Abbiamo preparato bene la partita, i ragazzi sono stati concentrati, non abbiamo lasciato fare alla Lazio il gioco che vuole. Offensivamente, specie nel secondo tempo, abbiamo creato pericoli".



SULLA DIFESA A 4 - "E' cambiata dalla partita a Manchester. Ho pensato di rischiare di più nella seconda partita, poi la squadra ha giocato bene le altre partite. Penso non ci fosse motivo di cambiare di nuovo. Siamo migliorati con l'entrata di Darboe, ha migliorato molto la squadra. E' giovane, ha coraggio, gioca sempre avanti: è stato molto importante per me veder crescere la squadra con lui".



SU DARBOE - "Stiamo vedendo cosa può fare. Non è facile trovare un ragazzo così giovane con questa serenità e coraggio. La Roma ha un giocatore per il futuro, non ho dubbi".



SU MOURINHO - "In questi giorni non ci siamo sentiti, ma se ha bisogno di qualche consiglio sono pronto per aiutare lui e la Roma".



SUL SUO FUTURO - "Non so niente. Il calcio italiano mi piace, ma non so cosa può succedere".