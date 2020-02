La Lazio sul mercato costa quanto una gioielleria, e con un titolare pronto ad abbassare le serrande se le offerte non sono di suo gradimento. La squadra biancoceleste sta volando, anche grazie ai colpi di Luis Alberto, Milinkovic e Correa: un tris da 250 milioni.



GIOIELLERIA LAZIO - Certo, il mercato poi dirà effettivamente quanto potranno valere i 3 gioielli di casa biancoceleste, ma come riporta la Gazzetta dello Sport i 3 sono i pezzi pregiati di Lotito. Certo, Leiva regge la mediana, Acerbi è un muro e Immobile segna gol a raffica, ma sul mercato sono Correa, Milinkovic e Luis Alberto i più desiderati. Per un discorso anagrafico, di appeal, di palcoscenico. Se lo stanno prendendo, per andare via da Roma tutte le big sono avvisate: insieme valgono 250 milioni.