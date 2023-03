"Se vince la Juventus contro il Torino farò una live sul noto sito hot Onlyfans". Così è iniziata la cabala che lega la società bianconera alla bellissima modella Giorgia Capaccioli, volto tv di Telenova e già protagonista all'hotel del Calciomercato. E in vista di Inter-Juve la bellissima Giorgia si è ripetuta ancora promettendo una nuova live in caso di successo dei bianconeri sui nerazzurri. Detto fatto, ha portato bene ancora, e i suoi fan, che la seguono su Instagram non aspettano altro che una nuova diretta.