Il calciomercato invernale è ufficialmente concluso e come sempre a sigillare l'evento c'è stata la consueta chiusura della porta del mercato ripresa in diretta tv e sui social da tantissimi appassionati. Qualcuno ha anche provato a far chiudere la porta dai propri inviati, ma anche quest'anno non c'è stato verso: la regina del mercato è rimasta ancora lei: Giorgia Capaccioli.



Biondissima, bellissima, ovviamente modella e ragazza immagine, nella vita di tutti i giorni ha una sana passione per lo sport. Pratica brazilian jiu jitsu, va in palestra, è appassionata di moto (ed è stata sia uno dei volti più fotografati delle ultime fiere Eicma, ma anche ombrellina nei circuiti del Motomondiale). La sua vera aspirazione è lavorare nel mondo del giornalismo sportivo e ha già all'attivo qualche comparsata in programmi tv dedicati al nostro pallone in cui ha svelato che tifa Juve.



Chi meglio di lei quindi per chiudere la porta del calciomercato? Ecco nella nostra gallery alcune delle sue foto più belle. La rivedremo quest'estate?