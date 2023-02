E' morto Curzio Maltese, giornalista, scrittore, politico e autore televisivo italiano. Era nato a Milano nel 1959. Storica firma di Repubblica, era passato al Domani, dal 2014 al 2019 era stato europarlamentare per la lista L'Altra Europa con Tsipras.



Cresciuto a Sesto San Giovanni, iniziò occupandosi di sport e cronaca per i quotidiani La Notte, La Gazzetta dello Sport e La Stampa. Gran parte della sua carriera è legata a La Repubblica, di cui fu editorialista dal 1995 al 2021, per poi passare dall'anno scorso al Domani.



Autore di documentari e programmi televisivi, collaborò con Corrado Guzzanti nella realizzazione del programma Il caso Scafroglia, oltre che con Maurizio Crozza ed Enrico Bertolino.