Calcio, racconti e storia. Tutto a Forte dei Marmi, nel primo talk di Calciomercato.com in occasione della mostra itinerante incentrata su Paolo Rossi. La ‘“Pablito Great Italian Emotions” ha portato in Versilia giornalisti e procuratori, che hanno allietato i presenti con considerazioni sul presente sportivo e non solo, partendo proprio dall’impresa dell’82 che rese ancor più celebre Rossi, elevandolo nella storia.



L’evento, presentato dal ‘nostro’ Cristian Giudici, ha accolto sul palco l’editore di Calciomercato.com e agente Carlo Pallavicino, i giornalisti Alberto Polverosi e Marco Bernardini, il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti e i procuratori Furio Valcareggi e Leonardo Corsi.



Storie di vita, aneddoti e sentenze. La cornice marittima ha accolto le loro parole: conoscenza e ironia per un mix calcistico, ed è solamente l’inizio.