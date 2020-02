Se la Liverpool vestita di rosso sogna un titolo nazionale che manca da 30 anni ed è ancora in corsa per confermarsi in Champions League, ci sono i tifosi delle squadre avversarie a soffrire. Soprattutto quelli di acerrimi rivali come il Manchester United e tra di loro ce n'è uno giovanissimo - Daragh Curley di 10 anni - che ha pensato di scrivere una lettera all'allenatore dei Reds Jurgen Klopp. Con una richiesta ben precisa: "Il Liverpool sta vincendo troppe partite, quindi la prossima volta potresti farlo perdere. Basta solo far segnare la squadra avversaria".



L'imbattibilità, che in Premier League resiste da 26 partite consecutive, è un nervo scoperto anche per il piccolo Daragh, al quale Klopp ha deciso di rispondere, prendendo carta e penna: "Sfortunatamente non ti posso accontentare, il mio lavoro è fare qualunque cosa per aiutare il Liverpool a vincere (...) Leggendo la tua lettera posso dire tranquillamente che la tua passione per il calcio e per la tua squadra non cambierà, il Manchester United è fortunato ad averti. Spero che se continueremo a vincere non sarai troppo dispiaciuto, le nostre squadre sono grandi rivali ma condividono grande rispetto reciproco. Questo è per me il calcio".





10 year old Man U fan Daragh from Donegal wrote to Klopp asking for LFC to lose. This is what Klopp sent back in a personal reply... pic.twitter.com/emJNO3qKVr — Kop (@oooJurgen) February 20, 2020