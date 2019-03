Ragazzi promettenti e in rampa di lancio, i campioni delle nuove generazioni sono pronti a prendersi la Serie A e non solo: viaggio alla scoperta delle giovani promesse del campionato italiano, un appuntamento settimanale per conoscere meglio i futuri padroni del calcio.Sa fare tutto, lo sa fare bene e i margini di miglioramento sono ancora notevoli. A 22 anniincarna il prototipo del centrocampista moderno, capace di disimpegnarsi al meglio in ogni ruolo: mezzala, perno basso in un centrocampo a tre e mediano a due davanti alla difesa. E la nuova veste cucitagli addosso da Maran asembra essere la migliore in questo momento della carriera:libero di inventare e smistare il gioco, cosa che fa con una notevole precisione (). Inquadrato le scorse stagioni come rubapalloni feroce, a volte anche troppo con molti cartellini rimediati, Barella si sta ora distinguendo passando 'dall'altra parte della barricata':. Rinunciato a difendere? Niente affatto:in stagione, la fama da recuperapalloni è intatta.Incontrista e rifinitore, sorride Mancini che lo considera un elemento prezioso per la sua Nazionale. Presente e futuro dell'Italia, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il Cagliari, consapevole che presto Barella lascerà la Sardegna per passare in una big.. Battuta la folta concorrenza, soprattutto quella del, l'è la squadra che più di ogni altra si è mossa concretamente per mettere le mani sul centrocampista classe '97:hanno incontrato il presidente dei rossoblùtrovando un'intesa di massima per una valutazione complessiva di circa, restano ancora da definire alcuni dettagli sullee sulle possibili, che il club meneghino vorrebbe inserire per abbassare i costi (già proposti). A convincere ulteriormente i nerazzurri proprio la nuova veste da trequartista incursore: simile all'utilizzo che Spalletti ha fatto die, nel derby, di, il profilo ideale per il tecnico di Certaldo. L'Inter ha le idee chiare: Barella è completo, il nome giusto per costruire il centrocampo del presente e del futuro.