Ragazzi promettenti e in rampa di lancio, i campioni delle nuove generazioni sono pronti a prendersi la Serie A e non solo: viaggio alla scoperta delle giovani promesse del campionato italiano, un appuntamento settimanale per conoscere meglio i futuri padroni del calcio.Segna, fa segnare e tappa ogni buco in mezzo:. Il classe '96 continua a confermarsi come uno degli uomini chiave per Di Francesco e i giallorossi, appesi non solo ai gol di Dzeko e all'esuberanza di Zaniolo, ma anche e soprattutto alle giocate dell'ex Sassuolo:. Pellegrini convince nei numeri e per la sua duttilità, quella capacità di andare a ricoprire sia il ruolo dinel 4-2-3-1 (congeniale per la naturale propensione all'inserimento alle spalle del centravanti) sia in emergenza quello didavanti alla difesa (efficace nei contrasti con il 48% di successo), senza dimenticare la sua posizione d'origine,in una linea a tre.Prezioso in campo, appetito sul mercato. "Lui e Zaniolo saranno i futuri leader della Roma" dichiarava a metà febbraio il presidenteProseguono infatti i dialoghi tra Pellegrini e i giallorossi per il rinnovo del contratto, un'impellenza non dettata dalla scadenza (2022), ma dallavalida anche per l'Italia. Un prezzo relativamente modesto se paragonato al trend degli ultimi mercati, un vero e proprio affare che ha fatto gol alle big della Serie A (ci hanno pensato) e a quelle straniere, inglesi ein prima linea. Per questo assume ancor più importanza la rincorsa a un piazzamento utile per partecipare alla prossima Champions League: la prospettiva di giocare ancora da protagonista la massima competizione europea e un contratto migliorato, la Roma ha dato il via alle manovre per blindare Pellegrini.