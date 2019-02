Futuri padroni del 'calcio reale', ma anche di quello virtuale: le giovani promesse si prendono Fifa 19, tutti i segreti per sfruttare al meglio i campioni in erba della Serie A su FIFA Ultimate Team!Firenze ha messo. Federico è la stella assoluta della Fiorentina e i(doppietta al Chievo e tripletta alla Roma in Coppa Italia) lo testimoniano. La consacrazione è vicina, anche nel virtuale: in attesa di una carta speciale (IF o MOTM),Le quattro stelle in skills e piede debole infatti, abbinate alla rapidità in corsa e controllo palla, possono essere letali in contropiede:Segna, fa segnare i compagni, decide le partite. Federico Chiesa è pronto a prendersi le luci della ribalta anche online,: è lui il protagonista del nuovo appuntamento settimanale dedicato alle '' su Fifa 19!