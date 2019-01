Futuri padroni del 'calcio reale', ma anche di quello virtuale: le giovani promesse si prendono Fifa 19, tutti i segreti per sfruttare al meglio i campioni in erba della Serie A su FIFA Ultimate Team!sta stregando i tifosi dellaa suon di gol e assist e le sue buone prestazioni si riflettono anche online: dal 74 carta argento della scorsa edizione,, con alcune skill molto interessanti.Gol e assist nell'ultima di campionato contro il Parma mettendo in vetrina tutto il repertorio, ma non solo: la partita da urlo gli è valsa l'ingresso nella, regalandogli una carta 'IF' con i valori aumentati,E così le specialità della casa, dribbling in velocità e conclusione a giro, diventano devastanti: 87 in agilità, 83 in potenza di tiro e tiri dalla distanza, 85 in effetto.L'Olimpico è ai suoi piedi, il suo avatar in game si fa pian piano strada: è Under il protagonista del nuovo appuntamento settimanale dedicato allesu Fifa 19.