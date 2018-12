Ragazzi promettenti e in rampa di lancio, i campioni delle nuove generazione sono pronti a prendersi la Serie A e non solo: viaggio alla scoperta delle giovani promesse del campionato italiano, un appuntamento settimanale per conoscere meglio i futuri padroni del calcio.E questo viaggio non può che iniziare dal personaggio del momento:. Quando l'lo ha inserito nella trattativa pervalutandolo 4,5 milioni di euro senza averlo mai fatto debuttare in Serie A, i tifosi della Roma hanno storto il naso: un ragazzino classe '99, di buone promesse in Primavera e solo con qualche presenza in B. A distanza di qualche mese, i bronci si sono trasformati in sorrisi e i giallorossi ora si godono un vero e proprio gioiellino. Rapido nei piedi e nel pensare la giocata, Zaniolo si è ritagliato spazio danel 4-2-3-1 di Di Francesco e ha esibito le proprie qualità tecniche:efficaci tra le linee, come quello che ha portato al fallo non concesso di D'Ambrosio in Roma-Inter, evelenose. Non solo, a stupire è anche la: a soli 19 anni, l'ex nerazzurro non si spaventa nel proporre giocate complicate, anche in Champions League dove ha affrontato per. Personalità, tecnica ma anche tanta voglia di sacrificarsi anche in copertura per i compagni:La testa è già quella dei grandi, la Roma si frega le mani: in casa c'è un giocatore che per età e margini di crescita può diventare ildei prossimi dieci anni, senza dimenticare il mercato e la possibilità che. A fregarsi le mani però non sono solo i giallorossi, ma anche l': Mancini lo ha già chiamato nelle sfide di Nations League contro Polonia e Portogallo e, pur non avendolo impiegato, ha voluto constatare da vicino le sue potenzialità. Per gli Azzurri c'è tempo, ora a puntare su di lui è l'Under 21, ma il percorso è tracciato:Intanto, per ora, ci godiamo la crescita di questo ragazzo: il primo delle “Gillette giovani promesse”, da oggi un appuntamento che sarà fisso e settimanale.