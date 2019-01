Ragazzi promettenti e in rampa di lancio, i campioni delle nuove generazioni sono pronti a prendersi la Serie A e non solo: viaggio alla scoperta delle giovani promesse del campionato italiano, un appuntamento settimanale per conoscere meglio i futuri padroni del calcio.Anno nuovo, vita nuova. Anzi no. Anno nuovo, solita vita perche ha deciso di cominciare il 2019 esattamente come aveva lasciato il 2018:. Di classe il primo gol in Serie A realizzato al Sassuolo a Santo Stefano,palla recuperata da terra e in meno di due secondi scaraventata alle spalle di Sirigu. Alla faccia dei 20 anni da compiere il prossimo 2 luglio: Zaniolo è a tutti gli effetti uno dei leader tecnici giallorossi., il ruolo di trequartista nello scacchiere di Di Francesco sembra una veste cucita alla perfezione sull'ex giocatore di Inter e Virtus Entella, che però studia anche come rinnovarsi: esterno offensivo o mezzala, nulla è precluso per il futuro.Le big europee, soprattutto quelle inglesi, hanno messo gli occhi su di lui, ma il club capitolino è pronto a difendersi: a breve entreranno nel vivo i discorsi per il, con il giocatore che ha già dimostrato massima disponibilità alla firma.Perché Roma è già pazza di Zaniolo e non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire così in fretta.