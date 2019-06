Giovanni Galli parla a Leggo di Alessandro Plizzari: "Se può eventualmente prendere il posto di Gigio? Si parla di un 2000 che sta facendo un ottimo Mondiale Under 20 ma che è un anno che non gioca e a Terni non ha fatto benissimo. Strutturalmente è snello, lui e Gigio hanno questa grande capacità di essere rapidi, veloci, reattivi nonostante l’altezza. Però c’è da vederlo con la pressione di San Siro addosso. Se Donnarumma rimane? Se Gigio resta, Plizzari deve andare a giocare altrove. Deve crescere, migliorare, bisogna capire il carattere, il peso. Quanto vale una domenica storta e una dove pari due rigori. Bisogna valutare attenzione e concentrazione. È obbligato a giocare".