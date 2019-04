Durante un intervento sulle frequenze di Radio 1, Giovanni Kean ha parlato così del fratello Moise: "Gli ho detto che di persone ignoranti ce ne sono ancora, ma noi non possiamo farci nulla. Lui deve pensare a quel che sta facendo e fregarsene, caratterialmente è forte: più gli succedono queste cose e più si carica. Sinceramente non penso che avrebbero ululato anche a Bernardeschi. Moise interista? No, io sono juventino mentre lui è sempre stato milanista. Ora come ora non ci sono squadre come la Juve, la Juve è la Juve anche se Real Madrid e Barcellona sono molto blasonate".