Sebastian Giovinco, attaccante dell’Al-Hilal, parla a Juventus Tv della sua esperienza in Arabia: “A differenza che in America, in Arabia Saudita ci sono tanti calciatori di qualità. Qua piace tanto andare sugli esterni, non è proprio il mio calcio, anche se ho avuto comunque l'opportunità di vincere”. A gennaio è stato vicino al ritiro in Italia, con Sassuolo e Parma che ci hanno pensato. Il ritorno in Serie A, però, è nei piani della Formica Atomica.