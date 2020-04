Ritornare in Italia, ritornare a casa. Sebastian Giovinco ci sta pensando, dopo cinque anni e mezzo tra America del Nord e Arabia Saudita sta valutando la possibilità di rientrare in Serie A.e ha vissuto esperienze di vita memorabili, ora la sua avventura da emigrato sembra avere una scadenza. Nelle ultime settimane un pensiero lo stuzzica, quello di tornare nel campionato che è stato suo con le maglie di Empoli, Parma e Juventus, quello di sentirsi ancora protagonista in Italia, dove non è stato capito fino in fondo.Al suo nuovo agente Andrea Cattoli sono arrivate chiamate da molti clubdi ritorno al Manchester United. Conte è un estimatore della Formica Atomica, a Torino l'ha sempre difeso e sostenuto, ma per l'attacco ha altre idee. Restano invece in piedi e credibili le ipotesicome recentemente confermato dal direttore sportivo Daniele Faggiano dall'allenatore D'Aversa . Il ritorno di Giovinco in Emilia è una possibilità concreta, ma occhio alle sorprese.. Toccherà a Giovinco decidere. E chissà che questa volta possa seguire anche il cuore.