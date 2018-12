Sebastian Giovinco ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Se ho mai parlato con Ibrahimovic di un eventuale suo ritorno in Serie A? No, ci siamo solo salutati, non mi ha detto niente riguardo questa cosa. Io meglio di Zlatan in MLS ? Forse sono più giovane (ride, ndr). Ma lui ha dimostrato con i suoi 20 e più gol che può ancora fare molto. Si parla di Milan, e lui può fare bene anche adesso. Se un’italiana vincerà la Champions ? Io dico Juve...".