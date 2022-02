Il nuovo attaccante della Sampdoria Sebastian Giovinco è arrivato a Genova. Il giocatore è approdato ieri in serata nel capoluogo ligure, andando subito all'AC Hotel, albergo in cui fa base la squadra blucerchiata.



L'attaccante ha commentato con poche parole il suo arrivo in Serie A, a distanza di tanti anni dall'ultima volta: "Sono felicissimo di tornare in Italia in un club come la Sampdoria. È successo tutto in poche ore. Appena l'ho saputo mi sono messo in viaggio" ha detto Giovinco, come riporta Telenord.