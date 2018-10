, eraall'Olimpico, qualificazioni europee.per un giocatore che - seppure nella MLS -(dopo due anni e mezzo di alterne soddisfazioni) e(miglior assist man della MLS),, venne premiato come(finale vinta contro Seattle), e quello è anche l’anno delche oltre al titolo porta a casaQuest’anno ha giocatoTutto molto bene, direbbe Pizzul. Di fatto. Domandina:Lui stesso in questi anni se l'è ripetutamente chiesto:, l’allenatore era Prandelli e il reparto d’attacco comprendevaL’ultima volta con l’Italia risale - come detto - a tre anni fa: ottobre 2015,Poi l’oblio. Il buio totale.. Arrivata forse con un po’ di ritardo.A 31 anni (ne fa 32 a fine gennaio) la Formica Atomica ha davanti ancora. La MLS ci riconsegna un attaccante completo. In Italia per molto tempo si è discusso sul suo equivoco tattico:I tecnici dello staff di Donadoni che hanno lavorato con lui a Parma prima del passaggio alla Juventus ci raccontavano cheHa un radar in testa, e quel radar lo indirizza sempre verso la porta avversaria.Se Mancini saprà sfruttare queste sue caratteristiche allora si troverà tra le mani un attaccante anomalo, uguale a nessun altro nel gruppo azzurro (Insigne gli somiglia per struttura fisica, ma hanno tempi e modalità di gioco completamente differenti),(il più pagato con i suoi 7 milioni di dollari all’anno, più di Ibra, per capirci) ha dovuto lasciare l’Italia.