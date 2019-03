Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, ha parlato a tre giorni dal match scudetto contro la Fiorentina, in programma all’Allianz Stadium. A Juventus TV: “Sicuramente è una gara importante per il calcio femminile italiano, visto che fuori dall’Italia stanno facendo numeri spaventosi come affluenza negli stadi. E’ il momento di dimostrare all’Europa che non siamo così indietro, come tanti pensano. La Juventus ha fatto una grandissima cosa aprendo le porte di questo stadio meraviglioso. Adesso sta a noi inaugurarlo nel migliore dei modi. C’è tantissimo entusiasmo da parte di tutti, ricevo tanti messaggi da parte di genitori che non vedono l’ora di accompagnare i loro bambini e le loro bambine. E poi anche gli addetti ai lavori sono entusiasti. Sarà una bella giornata di sport, per noi varrà anche di più”.



CONDIZIONI FISICHE - “Non sto benissimo, vediamo… In questa settimana sarà importante gestirmi, deciderà il mister se farmi giocare o meno. Io spero di esserci”.



FIORENTINA - “Sarà una gara difficile, reputo la Fiorentina una squadra tosta sotto tanti punti di vista, caratteriale e anche tattico. Sarà importante l’approccio e lasciare le emozioni nello spogliatoio, rendendo orgogliosi i tifosi bianconeri”. GOL A FIRENZE - “Il mio gol più importante, il campo di Firenze non è facile ma all’andata eravamo entrate in campo con la giusta cattiveria”.



LA PORTA DI CR7 - “Se faccio gol nella stessa porta di Ronaldo? Prima pensiamo a giocare, poi vedremo… Sarà tutto istinto”.