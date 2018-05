In attesa dell'ufficialità, l'allenatore del Girona Pablo Machin ha comunicato al club catalano e ai suoi calciatori il suo addio per accasarsi al Siviglia: "I rumors sono finiti e ora c'è la conferma: vado al Siviglia. Chi mi conosce sa che sono solito manifestare i miei sentimenti, ma in questo caso voglio mandare un forte abbraccio a tutti voi e ringraziarvi per quello che mi avete dato. E' stato un onore e sono stato molto orgoglioso di avervi allenato. Grazie di cuore e buona fortuna!".