Ritrovato il sorriso in campionato, l'Inter può avvicinarsi con maggiore ottimismo al durissimo girone di Champions League. Dopo il derby di sabato contro il Milan i nerazzurri la prossima settimana affronteranno il Bayern Monaco, primo ostacolo nel gruppo più complicato della competizione. Le quote della lavagna scommesse sul passaggio del turno lasciano comunque buone speranze all'Inter, che si gioca agli ottavi a 1,75, quota appena più alta rispetto a quella legata per la qualificazione del Barcellona (1,45), mentre i bavaresi campioni di Germania sembrano essere la squadra più solida ed è proposta a 1,10. A 35 il malcapitato Viktoria Plzen. Dovrà combattere anche il Napoli. Nel Girone A il Liverpool sembra avere in pugno la qualificazione a 1,05 e di fatto se la giocheranno Ajax e Napoli, entrambe a 1,90, mentre i Glasgow Rangers rappresentano l'ultima opzione a 6,00. Il Milan a quota 1,20 e il Chelsea a 1,10 sembrano destinate a fare la voce grossa nel Girone E, così come la Juventus a 1,15 e il PSG a 1,05 spiccano nel Gruppo H rispetto a Benfica e Maccabi Haifa. Per un cammino più agevole nell'Europa League Roma e Lazio sono chiamate a dominare rispettivamente il Girone C e il Girone F e in entrambi i casi c'è ottimismo visto che i giallorossi si giocano sulla lavagna "Vincente Girone" a quota 1,60 e anche la Lazio è favorita a 1,85. Per quanto riguarda la Conference League 2022/23 la Fiorentina - in attesa delle squadre che retrocederanno dall'Europa League - è addirittura tra le favorite per la vittoria della competizione sulla lavagna Antepost. I Viola si giocano campioni d'Europa a 10 e sono molto vicini al Villarreal a 6,50 e West Ham a 7,50.