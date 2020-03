L'attaccante del Chelsea Olivier Giroud era a un passo dall'Inter, come confermato direttamente ai microfoni di Telefoot: "L'opzione più interessante per me è stata l'Inter, ma il problema era che la trattativa si trascinava troppo per le lunghe. Anche Lazio e Tottenham erano lì, ma ero bloccato al Chelsea". ​Il francese a gennaio è stato a un passo dall'approdare i nerazzurri, ma i Blues all'ultimo non lo hanno lasciato partire.



IN ESTATE AFFARE POSSIBILE - Un affare che però si può riaprire in estate, quando il francese sarà libero di accasarsi dove vorrà, visto che il suo contratto scadrà nel giugno 2020: l'idea di tornare a lavorare con Conte lo attrae non poco, a quel punto il Chelsea non potrà più opporsi. Il tecnico dell'Inter lo vuole per alternarlo a Lukaku, in vista di una stagione ricca di impegni. Giroud è andato in gol nel match di oggi contro l'Everton di Ancelotti.