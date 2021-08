. Il centravanti francese ha segnato il gol del pareggio nell'amichevole di sabato sera a Nizza. Arrivato dal Chelsea per fare il vice, l'ex Arsenal potrebbe anche giocare insieme allo svedese. Una, ma molto forte fisicamente e ancora in grado di fare la differenza nella Serie A italiana.- In attesa dell'arrivo di almeno, l'allenatore rossonerocome sistema di gioco da utilizzare eventualmente anche a gara in corso: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Saelemaekers, Kessié, Bennacer, Rebic; Giroud, Ibrahimovic.