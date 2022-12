Olivier Giroud, trascinatore della Francia ai Mondiali, potrebbe presto vedersi intitolato uno stadio. A lanciare l’idea, svelano dalla Francia, è stato Christophe Bouchet, ex sindaco della città di Tours. Una scelta ragionata, visto che la punta milanista ha trascorso due stagioni nella cittadina transalpina (dal 2008 al 2010) realizzando la bellezza di 30 reti, quasi una ogni due partite, quando il club militava in Ligue 2.



I PRECEDENTI – Da capire se la proposta verrà accolta: anche lo Sporting Lisbona, negli anni scorsi, aveva pensato di intitolare l’Alvalade a Cristiano Ronaldo. Alla fine non c’è stato nulla da fare, col portoghese che si è dovuto ‘accontentare’ di affiancare il proprio nome a quello di un aeroporto, precisamente di Madera. Giroud di fatto potrebbe ‘battere’ sul tempo il campione portoghese, arrivando ad avvicinare altri grandi protagonisti del calcio, viventi, che possono vantare un impianto col proprio nome: da Terim (Turchia) a Bielsa in quel di Rosario in Argentina, passando per Fernando Torres, Wenger, Hiddink, Drogba e il francese Deschamps. Quest’ultimo ha uno stadio dedicato a Bayonne, la città che ha reso grande lo juventino. A proposito di ex bianconeri: Roberto Bettega ha avuto uno stadio intitolato in Paraguay, precisamente ad Asunción, successivamente demolito.